Ñande Reina Teen Universe viaja mañana a Camboya

La chulinita Nicole Feltes, ñande Reina Teen Universe Paraguay 2025, vuela mañana 15 rumbo a Camboya, para representar a Paraguay en la edición 2026 del certamen internacional Miss Teen Universe.El evento mundial se llevará a cabo del 19 al 26 de octubre en las ciudades de Phnom Penh y Siem Reap, donde competirá junto a adolescentes de diversas partes del mundo.La joven caaguaceña de 17 años realizó una rigurosa preparación en pasarela, oratoria, idiomas y cultura general, buscando traer la corona al país ndaje.“Este octubre emprendo un viaje que significa mucho más que llegar a un nuevo destino. Viajo hasta Camboya, en Asia, llevando conmigo los colores de mi bandera, nuestras raíces, nuestra cultura y el sueño de representar con orgullo a todo un país”, expresó emocionada la soberana paraguaya a través de sus plataformas oficiales.

Aparte de ser modelo de alta costura, Nicole sobresale como bailarina profesional, es miembro activa de los Boy Scouts y líder estudiantil en el Colegio Inmaculada Concepción de Caaguazú.