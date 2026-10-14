¡Ñandejára! ¿Película de 2017 predijo la posible muerte del Papa? Una peli de México de hace casi 10 años habló de la muerte de un Sumo Pontífice luego de estar internado y su nombre era el mismo que el actual.

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales la noticias de que la película de terror mexicana El habitante (estrenada en 2017 y dirigida por Guillermo Amoedo) debido a una escena inicial en la que un noticiero ficticio anuncian la muerte de un pontífice llamado León XIV, mismo nombre elegido por el actual Sumo Pontífice.

Esta denominación fue elegida por el actual Papa, cuyo nombre real es Robert Francis Prevost, luego de ser electo en el último cónclave realizado en el Vaticano luego de la muerte de Francisco I, esto en mayo del año pasado.

En los últimos días, se supo que el mencionado Papa León XIV padece de cáncer pulmonar, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica en esa parte del cuerpo, lo cual desató todas las teorías y especulaciones, ya que en la película el Sumo Pontífice ficcional falleció debido a una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible.

Guillermo Amoedo explicó que la elección del nombre León XIV en 2015/2017 no fue una profecía, sino el resultado de inspiración en referencias históricas y antiguas profecías religiosas, tratándose puramente de una coincidencia dentro de una obra de ficción.