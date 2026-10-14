Ojetopa una yiyi muerta y agarran al presunto autor Lo pillaron a través de cámaras de circuito cerrado de la zona.

Cayó el sospechoso de un atroz crimen en Villarrica. Agentes de Investigaciones aprehendieron a un joven de 20 años vinculado al hallazgo del cadáver de una mujer. El operativo se realizó este miércoles bien temprano en la fracción Katuetei del barrio Santa Librada de la capital guaireña. El hallazgo del cadáver ocurrió a la 01:00 de la madrugada de hoy, y la aprehensión del ñato a las 07:30.

El detenido fue identificado como Pablo S. Ch., un arriero con frondosos antecedentes por hurto agravado y drogas. Los sabuesos le siguieron los pasos mediante imágenes de circuito cerrado y lo acorralaron en un camino vecinal detrás de su propia casa. Al momento de la aprehensión, el sujeto vestía insólitamente las mismísimas prendas registradas en los videos del crimen: abrigo azul, remera negra y jean.

El fiscal del caso dispuso que el tipo sea derivado derechito a la Comisaría 3.ª Centro a disposición de la Justicia. Un contundente procedimiento policial que busca esclarecer este macabro caso y hacer pagar al responsable tras las rejas.