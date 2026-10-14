Salvan a un pajarito Ñahana Hovy que estaba en un basurero Un ñahana hovy fue rescatado de un basurero por los Bomberos Voluntarios de Encarnación, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del ave si…

Un plumífero fue rescatado por los bomberos.

Un ñahana hovy fue rescatado de un basurero por los Bomberos Voluntarios de Encarnación, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del ave silvestre en el lugar.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la calle Lomas Valentinas, casi Curupayty, hasta donde llegaron los voluntarios para rescatar al plumífero y ponerlo a salvo.

Tras el operativo, los bomberos se pusieron en contacto con el director del Mini Zoológico de la zona, para hacerle entrega del ave y coordinar su cuidado.

Todo fue posible gracias a la denuncia de ciudadanos que no se quedaron de brazos cruzados al ver al animal en esa situación.