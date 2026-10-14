Tatácho volcó en ruta: “Tomé un poquito”

Un aparatoso vuelco de madrugada ocurrió sobre la avenida Mariscal López y Máximo Lira, en Asunción. Facundo B. P. (22) venía “volado” en su auto Gol cuando le pegó un raspón a un Toyota Vitz y dio la vuelta. Iván N. R. (28), chofer del Vitz, contó que el Gol venía a mil y lo tiró directo a la banquina.

El afectado ndaje lamentó feo el choque porque el auto era su herramienta de laburo recién comprada. Los testigos y el afectado aseguraron que el joven del Gol andaba recontra tomado y manejando como loco.

El ñato de 22 años reconoció frente a las cámaras que “tomó un poquitito” antes de agarrar el volante. Soltó sin vergüenza que frenó muy de golpe pero que según él “no estaba al punto de no poder controlar”. Para rematar su papelón, el arriero le pidió a los jóvenes “que no tomen ni una gota si van a manejar”.

Pese a la espectacularidad del vuelco y los daños materiales en los dos rodados, ambos salieron vivitos e ilesos.