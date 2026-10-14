Tony está próximo a volver a las canchas El delantero mundialista paraguayo tiene altas posibilidades de volver a tener minutos este fin de semana con el Inter.

El delantero paraguayo, Antonio Sanabria, había sufrido una lesión en la pantorrilla izquierda mientras se encontraba como parte del plantel albirrojo durante la última Fecha FIFA, razón por la cual no pudo volver directamente a la competencia con el Inter de Porto Alegre una vez terminados sus compromisos con la Albirroja.

No obstante, en los últimos días, Tony ha comenzado a experimentar un importante avance en su recuperación, reincorporándose a los trabajos de campo bajo el mando del director técnico Eduardo Baptista, por lo que no se descarta que en la siguiente fecha del Brasilerao, este viernes ante el Mirassol, pueda tener minutos.

El propio entrenador confirmó en conferencia de prensa que el ex delantero del Cremonese y del Torino retornaría esta semana a los entrenamientos con pelota, esperando únicamente evaluar su evolución para certificar su retorno definitivo a la nómina de convocados.

A pesar de recibir el alta médica para integrarse al grupo, se prevé que el paraguayo inicie el duelo ante Mirassol desde el banco de suplentes, ya que el DT viene apostando por Alerrandro en la alineación titular.