Tras discusión vai entre obreros péndex mató a su rapicha La víctima fatal fue un joven de 24 años que ligó un balazo ipechoitépe.

¡Sangrienta riña entre obreros en San José de los Arroyos! Una feroz discusión en una obra en construcción terminó de la peor manera cerca de la medianoche del martes. Un pendejo de 17 años sacó un arma y le encajó un balazo certero en el pecho a su compañero, Ramón A. (24) provocándole la muerte al instante.

Tras el sangriento hecho, el menor huyó al monte junto a su padre de 40 años para escapar de la Justicia. Agentes policiales montaron un intenso rastrillaje por la zona y terminaron acorralando y atrapando a ambos sospechosos cuando salían del matorral. El autor del disparo ya contaba con un joyita de historial: antecedentes por drogas y prohibición de portar armas.

Por orden de la fiscala Norma Ortiz, el menor, su padre y otros dos testigos quedaron detenidos en la Comisaría 10.ª. La Policía incautó seis celulares para la investigación, mientras el cuerpo de la víctima fue entregado a su desconsolado padre. Un trágico final que viste de luto a una familia tras una absurda pelea de trabajo.