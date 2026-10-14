Una segunda oportunidad: joven necesita G. 4 millones para una cirugía Juan Erbes, un joven de 25 años de Luque, atraviesa una dura batalla por su salud y hoy apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder seguir ade…

Juan Erbes, un joven de 25 años de Luque, atraviesa una dura batalla por su salud y hoy apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder seguir adelante.

Su historia cambió el 23 de febrero de 2020, cuando sufrió un grave accidente de tránsito. El impacto le provocó un traumatismo de cráneo y pasó varios meses internado, incluso en terapia intensiva. Estuvo cuatro años con una traqueotomía y, aunque finalmente pudieron retirársela en mayo de 2024, todavía tiene dificultades para hablar y necesita continuar con su rehabilitación.

Como si todo ese sufrimiento fuera poco, actualmente enfrenta otro problema de salud: tiene cálculos renales de gran tamaño que le provocan fuertes dolores y necesita someterse a una cirugía. Para cubrir los gastos médicos y la internación, su familia debe reunir G. 4 millones, una suma difícil de conseguir para ellos.

Juan también necesita retomar su tratamiento con una fonoaudióloga, pero la falta de recursos económicos y las dificultades para trasladarse complican su recuperación.

A pesar de todo, no se rinde. Desde su cama, se dedica a revender celulares para generar algunos ingresos y ayudar a su mamá con los gastos de la casa.

Hoy, Juan necesita una mano solidaria para seguir luchando por su salud y recuperar, poco a poco, su independencia.

Para cualquier aporte se puede comunicar al (0974) 537-145, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia.