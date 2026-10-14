[VIDEO] Cantante paraguaya está en la mira de los Premios Grammy La joven cantante Heidy Ocampos, orgullo de la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, fue confirmada como competidora en los Premios Grammy, con su canc…

La joven cantante Heidy Ocampos, orgullo de la ciudad de Minga Guazú, Alto Paraná, fue confirmada como competidora en los Premios Grammy, con su canción “Amor a la Paraguaya”, del compositor compatriota Edgar Galeano.

La artista comentó sobre su participación en la iniciativa artística más importante del mundo en la categoría “For you Grammy Consideration”, que es la previa para ser ternada en alguna de las categorías musicales ndaje.

“Estoy demasiado feliz y orgullosa de poder competir contra más de 400 canciones de todo el mundo, entre ellas está participando también la hija de Michael Jackson, y más todavía por que voy a competir con una música paraguaya. La mayoría de los participantes se anotaron con canciones de artistas internacionales”, dijo Heidy a Crónica.

Upei he’í, “para mí esto es todavía un sueño, desde niña quise ver mi nombre escrito entre los nominados y ahora tengo esa posibilidad, para nosotros los cantantes el Premio Grammy es la copa mundial de los músicos”, gatilló la joven cantante.

Heidy comentó que empezó a cantar a los 4 años, ya que la música lo lleva en el ADN, “mi abuelo es músico, compositor, luthier, mi abuela es cantante, tuvieron 10 hijos...todos músicos y así empecé a cantar tambien. Ejecuto la guitarra desde chiquitita, mi mamá tenía los acordes por el ropero y yo veia y practicaba, miraba como mis tíos tocaban la guitarra y así aprendí”.

“Actualmente estoy en la universidad, estoy estudiando Contabilidad, pero legalmente che forza’i...me tranquilizo y le meto otra vez al estudio. Afortunadamente en casa tenemos el estudio de grabación de mi padrastro, llego de la facultad y directo me meto al estudio de grabación, ya sea para grabar algún tema nuevo o practicar. Realmente vivo para la música y vivo de la música”.

La cantante omombe’u que no tiene a ningún artista nacional preferido, “para mí todos los artistas paraguayos son mis preferidos, a todos los admiro sean del estilo que sean, cumbieros, románticos, de música paraguaya, ere erea, porque yo sé el tremendo esfuerzo que hace un artista en el día a día para sobrellevar la vida, del sacrificio que uno hace para batallar en la vida”.

“Y le pido a las personas que apoyen a todos los artistas nacionales, hay demasiada calidad entre nuestros cantantes paraguayos, tenemos que estar orgullosos de todos”.