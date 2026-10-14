[VIDEO] ¿Fantasmas en La Recoleta?: “Aparece una niña de 5 años con una muñeca” Tras un teatro fantasmal, artista contó lo que le dijo el cuidador.

Niña de 5 años con una muñeca aparece en el cementerio La Recoleta. (Foto IA)

¡Un terrorífico “armado” y apariciones espectaculares sacuden a la Recoleta! Un video viral desató un feroz guyryry en las redes sociales. El protagonista de este revuelo es Cristian Pereira, un hábil actor y creador de contenidos que decidió ponerle un toque de intriga al camposanto.

La escena consistió en una visita a una tumba de Rosa Peña de González, y detrás de la misma apareció lo que sería el fantasma de la misma. El hombre pregunta quien es y efectivamente le confirma que es el alma de la señora que está enterrada en el lugar.

Sobre la drástica sanción que le impusieron en la plataforma china, el actor explicó el divertido motivo: “Por causa de unas palabras que dije al final... dije ‘¡qué puta, qué puta!’ por el susto”.

Un video filmado entre las tumbas superó el millón de reproducciones en TikTok antes de ser censurado, pero en Instagram no para de crecer. El artista admitió a Crónica sin vueltas que la escena fue plenamente planeada: “Fue una broma mía, digamos, que se salió de control y se hizo viral”.

De que las hay.. las hay

Sin embargo, detrás del armado teatral, el creador destapó una espeluznante historia real contada por el mismísimo cuidador del cementerio del lugar. El propio trabajador del cementerio le juró que en el sitio ocurren fenómenos paranormales a plena luz del día: “El cuidador me dijo que hay movimientos todos los días”.

Lo más aterrador es la presencia de un alma en pena que recorre el predio. “Al mediodía hay una nena que aparece con un vestidito blanco y una muñeca. Esta nena dice que le habla a las personas y le lleva hasta su tumba. Luego desaparece”.

Según los datos del cuidador, se trataría del fantasma de una pequeña que falleció trágicamente a los 5 o 6 años de edad.

La finalidad

El objetivo del actor era despertar la curiosidad sobre nuestro patrimonio: “Para que la gente tenga el interés cultural de saber quiénes son estas personas. Saber sus historias para hacer difusión... generalmente se consume más historia de afuera”.

Para darle más realismo y generar escalofríos en los internautas, admitió: “Le puse también sonido así para causar más intriga”. La actuación fue tan impecable y escalofriante que la gente juraba que se trataba de un verdadero fantasma grabado en vivo y en directo.