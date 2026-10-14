[VÍDEO] “La Copa Paraguay es mi obsesión” opurahéita Cerro esta noche Esta noche, el Ciclón se enfrenta al ya descendido Sportivo San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa de Todos, la cual se ha convertido en el objetivo primordial del azulgrana.

Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo chocarán esta noche desde las 19:30 en el Estadio Defensores del Chaco por los cuartos de final de la Copa Paraguay, con el Ciclón teniendo dicho torneo ya como el más importante durante lo que queda del semestre, ya que en el Clausura se encuentra bastante lejos de la punta.

La Copa de Todos además es el camino más rápido que tiene el azulgrana en estos momentos para llegar a la Copa Conmebol Libertadores del próximo año, ya que no solo está bastante lejos de la cima en el Torneo principal, sino que además se encuentra relativamente relegado en cuanto a la tabla acumulativa.

La necesidad de ganar la Copa Paraguay incluso se refleja en los propios hinchas cerristas, quienes a través de varias cuentas partidarias del club en redes sociales vienen convocando a llenar el Defensores para alentar al equipo esta noche, mientras que este pasado martes, en la última práctica en La Nueva Olla, se realizó un banderazo bastante importante.

Desde su aparición en 2018, Cerro Porteño no ha podido hacerse con la Copa Paraguay, mientras que otros como el propio Olimpia, Guaraní o Libertad ya la han conseguido, por lo que esto, sumado al mal año que ha tenido el plantel, agrega aún más obligación para obtener el título en esta ocasión.

Por su parte, el Sportivo San Lorenzo ya se encuentra descendido desde hace dos fechas, por lo que el Clausura solo lo juega por mero compromiso. Curiosamente, uno de los máximos ídolos del Ciclón, Santiago Salcedo, forma parte del plantel del Rayadito, y aseguró que él es el que más desea vencer a Cerro esta noche para que su equipo avance de fase.