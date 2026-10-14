[VIDEO] ¡Lo mas noble que verás hoy! Esta niña donó su cabello y sus juguetes Saité de 7 años, viajó desde Pilar hasta Asunción, demostrando que no hay edad para enseñar al mundo el verdadero significado de la generosidad.

Saité de 7 años, viajó desde Pilar hasta Asunción, demostrando que no hay edad para enseñar al mundo el verdadero significado de la generosidad.

La pequeña se sumó a una iniciativa solidaria a través de la Fundación Ina Style, una organización dedicada a confeccionar y donar pelucas para pacientes en tratamiento oncológico.

“Quiero donar mi pelo, para algunas niñas que no tienen pelito. Y quise elegir algunos de mis juguetes para darle” comentó Saité, quien llegó hasta la Fundación con su cabello para que este pueda transformarse en una peluca oncológica, llevando amor y esperanza a quienes atraviesan la batalla contra el cáncer.

“No solo donó su cabello, también trajo sus juguetes para compartir con otros niños. Hoy nos deja un pedacito de ella, que se transformará en una peluca oncológica y llevará consigo mucho más que cabello: llevará amor, esperanza y la generosidad de un corazón inmenso” compartieron desde la Fundación.