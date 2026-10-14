[VIDEO] Paraguayo enfrentó en España a malandro que le habría robado a abuelito Un compatriota demostró que no hace falta llevar capa para ser un héroe, luego de defender a un abuelito que estaba siendo asaltado en una zona peato…

Un compatriota demostró que no hace falta llevar capa para ser un héroe, luego de defender a un abuelito que estaba siendo asaltado en una zona peatonal de Barcelona en España. Según el relato, el paraguayo presenció el momento en que un joven dominicano supuestamente le robaba dinero al anciano español.

¡Y no se quedó de brazos cruzados! Nuestro compatriota intervino rápidamente, encaró al presunto ladrón y consiguió que devolviera la plata al abuelito, quien quedó muy asustado por lo ocurrido. Pero la solidaridad del paraguayo no terminó ahí. También acompañó al señor hasta su casa para asegurarse de que llegara sano y salvo.

¡Un gesto que vale oro! En tiempos en que muchos prefieren mirar para otro lado, este compatriota demostró que la solidaridad y el coraje no conocen fronteras.