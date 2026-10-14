[VIDEO] Torneo de fútbol opa en balazos

Jejapi en torneo de fútbol de salón en una capilla en Lambaré.

Una moquete de la gran 7 terminó a puros balazos y con un tipo aprehendido en el barrio Santa Lucía de Lambaré tras un torneo de fútbol de salón en la capilla del mismo nombre. Personal de la comisaría 15ª de Asunción pilló a Martín Hipólito S. M. (33) rondando la zona. Según los datos pasados por los testigos, este arriero habría sido el que empezó la feroz pelea campal.

Durante la gresca ligó la peor parte Francisco Javier G. O. (30), la víctima del violento hecho. Los patrulleros lo redujeron al toque y le pusieron las esposas conforme al Artículo 12 de la Constitución.

El aprehendido fue llevado raudamente a un centro médico para su inspección y luego al departamento policial. En el Departamento de Investigaciones le van a aplicar la prueba de parafina para pillar si apretó el gatillo.

El fiscal de la Unidad Penal N°5 de Lambaré, Abog. Juan Ruiz Díaz, dispuso que el sujeto quede bien guardado. El arriero deberá permanecer encerrado en la comisaría hasta su comparecencia tempranera ante el Ministerio Público.