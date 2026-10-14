Y los supiros dicen... que el crucero es lo de menos La cuerona Leidy Cardozo disfruta de los hermosos paisajes de la Península de Yucatán, fue hasta el caribe mexicano para vacacionar. Mientras ella di…

La cuerona Leidy Cardozo disfruta de los hermosos paisajes de la Península de Yucatán, fue hasta el caribe mexicano para vacacionar. Mientras ella disfruta del mar y toda su parafernalia, loperro se vuelven locos en las redes sociales con sus fotitos en cueros. Peló biquinazo y robó suspiros a más de uno.

Impresionante jeyma la cantidad de piropos que recibió en su muro y la lluvia de corazones que le tiró el rollo. Lo cierto es que el rollo quedó boquiabierto con el posteó donde un crucero fue lo de menos en la postal.