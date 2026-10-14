Ya se mueve el avispero para conocer a los ganadores de los Premios Paraná La organización de los premios Luis Alberto del Paraná empezó a mover el avispero para la gran noche de reconocimientos en donde serán galardonados l…

La organización de los premios Luis Alberto del Paraná empezó a mover el avispero para la gran noche de reconocimientos en donde serán galardonados los mejores profesionales y personalidades de las radio, televisión nacional y medios digitales en sus diferentes formatos.

Desde 1998 los Premios Paraná reconoce y distingue a comunicadores, mediáticos que tienen un trabajo influyente dentro del mundo de la comunicación y la sociedad. Así se busca avei un permanente homenaje a la gran figura mundial del canta-autor paraguayo Luis Alberto del Paraná.

Carlos Martini, Noticiero Unicanal, Tercer Tiempo, Gustavo Cabaña, Mario Ferreiro, Palo Rubín, Telecomio, son algunos de los grandes ganadores de la máxima premiación en la gala, el Paraná de Oro.