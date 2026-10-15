Atletas representarán a Paraguay en competencia fitness en Brasil Una delegación de atletas paraguayos irán hasta el vecino país para competir en un certamen de Hybrid Training.

El equipo paraguayo de Sparta Hybrid Training participará de la competencia conocida como HYROX, la cual se disputará en Río de Janeiro, Brasil, con toda una delegación de atletas compatriotas que formarán parte. Al respecto, el integrante del equipo, Rodrigo Barreto, dio más detalles.

¿En qué consiste la disciplina de Hybrid Training?

El entrenamiento híbrido combina dos grandes capacidades físicas: la fuerza y la resistencia cardiovascular. Integra ejercicios de musculación, levantamiento de cargas, carrera y estaciones funcionales que exigen al atleta desarrollar fuerza, velocidad, resistencia y capacidad de recuperación.

Es una modalidad muy completa, porque no se trata solamente de levantar mucho peso o correr rápido, sino de aprender a combinar ambas capacidades y mantener un buen rendimiento incluso bajo fatiga. En Sparta venimos trabajando con esta metodología, preparando atletas y acercando esta disciplina a más personas. Creo que el entrenamiento híbrido llegó para quedarse en Paraguay.

¿En qué consiste la competencia de la que formarán parte en Brasil?

Vamos a participar de HYROX, una competencia internacional de fitness que combina ocho tramos de carrera de un kilómetro con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Entre ellas se encuentran el SkiErg, el empuje y arrastre de trineo, los burpees con salto en longitud, el remo, el transporte de pesas, las estocadas con carga y los lanzamientos de balón medicinal contra una pared.

Es una prueba muy exigente, que pone a prueba tanto la preparación física como la fortaleza mental. Hay que administrar la energía, mantener un ritmo de carrera y completar las estaciones de la manera más eficiente posible. Para nosotros representa un gran desafío deportivo y una oportunidad de seguir creciendo en esta disciplina.

¿Cómo surgió la oportunidad de representar a Paraguay en ella?

La oportunidad surgió a partir de mi interés por el entrenamiento híbrido y del trabajo que venimos realizando en Sparta ( gimnasio del cual soy dueño ) donde apostamos por esta metodología y por preparar atletas para nuevos desafíos deportivos. Actualmente preparamos a diferentes atletas en diferentes disciplinas como por ejemplo kickboxing, futbolistas profesionales hasta mises que vienen en busca de un entrenamiento super completo.

A medida que fui profundizando en esta disciplina, nació también el objetivo de llevar esa preparación al ámbito competitivo internacional. Actualmente estoy entrenando para competir en HYROX Río de Janeiro, Brasil, en la categoría Single Open, junto a una delegación de atletas paraguayos y con el acompañamiento de los head coaches Sol Ortigosa y Adrián Martínez.

Para mí es un orgullo asumir este desafío y representar a Paraguay. También quiero que esta experiencia sirva para impulsar el crecimiento del entrenamiento híbrido en nuestro país y motivar a más personas a animarse a competir.

¿La competencia en el certamen será individual o en equipo?

En mi caso, voy a competir en la modalidad Single Open, es decir, de manera individual. Eso significa que debo completar por mi cuenta los ocho kilómetros de carrera y las ocho estaciones funcionales, con las cargas y exigencias correspondientes a mi categoría.

Aunque la competencia es individual, la experiencia de viajar y prepararnos como delegación genera un espíritu de equipo muy importante. Cada atleta tiene su propio desafío, pero nos apoyamos mutuamente durante todo el proceso de preparación.

¿Quiénes formarán parte de la delegación que representará a nuestro país?

Viajamos con una delegación integrada por atletas paraguayos de la comunidad Hybrid Asu acompañados por nuestros head coaches de HYROX, Sol Ortigosa y Adrián Martínez. Los atletas que integran la delegación son: Mauri Rojas, Israel Cabrera, Carolina Abente, Jelen Conge, Fari Farahani, Miguelina Paiva, Rodri Barreto, Laura Montiel, Tatiana Calcena, Agustín Acha y Fernanda Paredes.

Es un grupo con muchas ganas de aprender, competir y representar a Paraguay. Cada uno llega con su propia preparación y sus objetivos, pero compartimos la pasión por esta disciplina y el compromiso de dar lo mejor en una competencia internacional.

¿Cuánto tiempo toma entrenar para este tipo de competencias?

Depende de la experiencia y la condición física de cada atleta. Una preparación específica puede llevar entre ocho y doce semanas, aunque lo ideal es construir una buena base física durante todo el año. En mi caso, combino entrenamientos de fuerza, sesiones de carrera, trabajos de resistencia cardiovascular y prácticas específicas de HYROX.

También son fundamentales la alimentación, el descanso y la recuperación. El desafío está en desarrollar todas esas capacidades sin descuidar ninguna. No alcanza con ser fuerte ni con correr rápido: hay que aprender a combinar ambas cosas y sostener el rendimiento durante toda la competencia.

¿Es la primera vez que Paraguay participa de este tipo de certámenes internacionales en esta disciplina?

No, ya hubo atletas paraguayos que participaron en competencias HYROX fuera del país. Eso demuestra que el interés por esta disciplina viene creciendo y que cada vez hay más deportistas nacionales dispuestos a prepararse y medirse en escenarios internacionales.

Lo importante es que este movimiento siga creciendo, que más personas conozcan el entrenamiento híbrido y que podamos desarrollar una comunidad cada vez más preparada para competir.

Desde Sparta queremos aportar a ese crecimiento, promoviendo una metodología que combina fuerza, resistencia y superación personal. Nuestro objetivo es seguir abriendo caminos, representar dignamente a Paraguay y demostrar que también tenemos atletas con capacidad para afrontar desafíos internacionales.