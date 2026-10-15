Blas se quebró y habló de la ilusión azulgrana con la Copa Paraguay El lateral izquierdo azulgrana habló con la TV luego de la dura victoria de ayer por penales ante el Sportivo San Lorenzo para pasar a semis de la Copa de Todos.

Blas Riveros, defensor de Cerro Porteño y una de las figuras del azulgrana durante el partido de ayer ante el Sportivo San Lorenzo, en el que el Ciclón logró la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay luego vencer por penales, habló con la TV acerca del difícil año que ha pasado debido a las lesiones y sobre la pretensión del equipo por conseguir la Copa de Todos por primera vez.

“Muy feliz por esta victoria, sufrimos bastante. Estábamos dos cero abajo, pero nunca nos rendimos, siempre seguíamos con la misma intensidad y siempre salimos a buscar el partido. Muy contento por eso, de poder pasar a semis que es la primera vez que Cerro pasó a esta instancia y vamos a tratar de seguir y llegar a la final”, fue lo expresado por el lateral.

Riveros admitió que el Ciclón tuvo complicaciones por sus propios errores, por ejemplo en la pelota parada que terminó en el segundo gol transitorio del Santo, así como la pelota que el propio Blas perdió para el primer tanto del Rayadito, pero destacó la importancia de haber reaccionado y lograr el empate antes del final del primer tiempo con un gol suyo.

Blas se quebró durante una parte de sus declaraciones, relatando que tuvo un semestre muy complicado entre lesiones e intervenciones que le privaron, entre otras cosas, de estar en la Copa del Mundo, reconociendo que todo esto le generó mucha tristeza. No obstante, aseguró que ahora está volviendo de a poco y buscará sacar su mejor versión.

Otro punto consultado fue sobre los jugadores separados del plantel y comentó que la situación golpeó bastante y dijo no queda otra que seguir adelante, aunque dedicó también la clasificación a los separados. “Son parte de esta victoria”, subrayó el lateral.