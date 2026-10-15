Buena noticia para los jubilados del IPS, confirman el pago del aguinaldo en noviembre El Consejo de Administración del IPS aprobó el pago del aguinaldo para los jubilados y pensionados, que recibirán esta platita extra en noviembre.

El consejo del IPS ya aprobó el pago extra para los jubilados, el aguinaldo llegará con el sueldo de noviembre he'i.

El Consejo de Administración del IPS aprobó el pago del aguinaldo para los jubilados y pensionados, que recibirán esta platita extra en noviembre.

El beneficio será depositado junto con el cobro mensual de sus haberes, según lo confirmado por las autoridades de la previsional.

La gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, informó que el desembolso demandará unos 485.000 millones de guaraníes.

La continuidad del pago había generado algunas dudas, pero el presidente del IPS, Derlis León, aseguró que la institución cuenta con recursos financieros para cumplir con este compromiso.

Así que los jubilados y pensionados ya pueden ir preparándose para recibir este ingreso extra, que siempre viene bien para el pan dulce umía.