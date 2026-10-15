Cayó de la altura de una obra ha omanoite Ocurrió en una empresa de construcción en Hernandarias.

Un terrible y desgarrador accidente laboral se cobró la vida de un guapo trabajador en Hernandarias. Matías Alexis S. B. (27) falleció esta mañanita tras caer desde una gran altura en una obra. El trágico hecho oiko a eso de las 07:20 horas dentro del predio de la empresa en construcción Rotema.

La propiedad afectada por la tragedia se encuentra ubicada en plena zona industrial, cerquita de la Ruta PY07. El joven laburante era vecino de Hernandarias y se encontraba cumpliendo sus tareas cuando ocurrió la desgracia.

Agentes de la comisaría 24ª del barrio Puerta del Sol acudieron corriendo al sitio tras recibir la alerta. Los patrulleros llegaron al lugar para iniciar toditas las diligencias del procedimiento y levantar datos.

Hasta el momento no se precisaron las circunstancias exactas en que el muchacho perdió el equilibrio. Peritos y la Fiscalía realizan las averiguaciones correspondientes para esclarecer cómo oiko la fatal caída.