Con emociones hasta luego del partido, Sol pasó a las semis Una vez más, el Danzarín se mete en la parte final de la Copa Paraguay.

En un partidazo disputado en cancha de Independiente de Campo Grande, Sol de América le dio vuelta a Atlético Tembetary en juego correspondiente a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Se impuso 3 a 2 en el duelo entre equipos de la Intermedia y se instaló en semifinales del campeonato.

De entrada, el rojiverde sorprendió anotando el primero del partido a través de Matías Silvero. El Danzarín sufrió el revés y no supo reaccionar en toda la primera fracción. Y el complemento no pudo arrancar mejor para Tembe, que aumentó a dos su ventaja con el tanto de Ángel Cristaldo.

Hasta ahí era impensable en una remontada del equipo de Villa Elisa. Pero no. Había sido que el 2 a 0 quedaba corto para el rojiverde. Ya con uno menos, el unicolor se fue con todo arriba y con los goles de Brahian Fernández, Jorge Mora y Julio Rivarola terminó dando vuelta el resultado.

Ambos equipos finalizaron el encuentro con un expulsado; Franco Ortellado de Sol de América y Joel Jiménez de Atlético Tembetary.

Gaona llegó hasta las lágrimas

El jugador destacado del partido, el danzarín Marcos Gaona, no solo se emocionó por la victoria contra Tembetary y la clasificación a las semifinales de la Copa de Todos, sino que en medio de la entrevista que estaba brindando para la televisión, fue sorprendido por un ser muy querido, con el que se abrazó y lloró voi. Contó que el triunfo tuvo un profundo significado para él porque días pasados fue el cumpleaños de su mami.