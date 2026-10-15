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Con un “santo” aparte, Cerro sigue en la Copa Paraguay

El Ciclón tuvo que recurrir a la tanda de penales para borrar a San Lorenzo y avanzar a semis por primera vez en su historia.

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Festejo azulgrana para instalarse en la siguiente instancia de la “Copa de Todos”. (GUSTAVO SEGOVIA)

Sufrió, pero pasó. El Ciclón tuvo que recurrir a la tanda de penales para despachar a San Lorenzo y anotarse por primera vez en su historia en semifinales de la Copa Paraguay. El equipo de Gustavo Costas levantó un 0-2 en contra y fue más efectivo en la definición desde los doce pasos para avanzar a la siguiente instancia de la “Copa de Todos” y citarse con Sol de América en semifinales.

Y eso que el Rayadito pegó de entrada y fuerte. A los 4’ y a los 18’, dos tantos del mismo protagonista. Gastón Gezel, primero de contra y después con un tiro libre, ponía a San Lorenzo 2-0.

Pero el Ciclón reaccionó, primero con un remate de zurda de Blas Riveros que se desvía y descoloca a Quiñónez, y luego, en la última de la primera mitad, tijerazo de Sergio Araújo para el 2-2, que ya no se modificó porque en el segundo tiempo lo aguantó bien el “Santo”.

En los penales, Piñatares mandó su penal a gradería sur, el Ciclón no falló ninguno y con un 5-3 inscribió su nombre entre los cuatro mejores de la Copa Paraguay 2026.

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