Costas ya apunta totalmente a ganar la Copa Paraguay El DT de Cerro Porteño habló anoche en conferencia de prensa luego de la más que trabajosa victoria, por penales, ante el Sportivo San Lorenzo para pasar a semis de la competición.

El entrenador de Cerro Porteño, el argentino Gustavo Costas, protagonizó una conferencia de prensa anoche en la que habló de lo difícil que fue eliminar al Sportivo San Lorenzo de la Copa Paraguay, para así avanzar a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Sol de América que ayer, más temprano, dejó afuera al Atlético Tembetary.

Cabe recordar que el equipo de la ciudad universitaria ya se encuentra descendido, pero aún así comenzó sorpresivamente ganando el juego de ayer por 0-2, con el Ciclón empatándolo antes de finalizar el primer tiempo para luego vencer en penales por 5-4. “La verdad que nos costó mucho y tenemos que seguir trabajando para lograr obtener esta Copa, que Cerro nunca la ganó”, expresó el DT sobre el partido.

Entre otras cosas, Costas destacó el trabajo hecho anoche por Blas Riveros, diciendo: “Estamos muy contentos con Blas, hemos hablado mucho con él. Tuvo un año difícil”. El lateral marcó el primero de los goles del azulgrana mientras que Sergio Araujo, que estuvo fuera por casi un año, marcó el segundo.

Sobre este último, el DT expresó: “Gracias a Dios nos dio ese golazo, estoy muy contento con él”. Sobre los jugadores que fueron separados del plantel, afirmó que él siempre quiso que todos se quedaran, y sobre una posible vuelta de Juan Manuel Iturbe, uno de los apartados, simplemente manifestó que es al Presidente Blas Reguera al que habría que preguntarle eso.

Cerro Porteño continúa así su camino en la Copa Paraguay, con la ilusión de conquistar un título que todavía no forma parte de su palmarés. En semifinales se medirá a Sol de América, el cual ya lo ha eliminado de la competición en dos ocasiones, incluso estando en Intermedia, por lo que el Ciclón buscará su retribución.