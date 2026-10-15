Dos muertos y otros dos heridos tras choque vai en el Chaco Ocurrió en la madrugada de hoy.

Un choque de aquellos sobre la ruta PY09 dejó un saldo trágico de dos muertos y dos heridos. El terrible impacto ocurrió de madrugada de hoy a la altura del kilómetro 363, en la zona de Río Verde, departamento de Pdte. Hayes.

Una camioneta que iba rumbo a Loma Plata chocó a reventar contra la parte trasera de un motocarro. El motocarro estaba enganchado a un auto Toyota Noah que se encontraba estacionado en la banquina.

A raíz del violento choque, dos personas perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del hecho. Los dos ocupantes de la camioneta resultaron con heridas feísimas tras la tremenda embestida.

Los heridos fueron identificados como Ariel R. M. (29) y Elvis S. Ch. (33). Bomberos y rescatistas acudieron volando para auxiliar y trasladar a los sobrevivientes. Ambos lesionados fueron llevados de urgencia hasta el Hospital de Loma Plata para ser atendidos. Agentes policiales y la Fiscalía intervienen en el caso para esclarecer cómo oiko la tragedia.