El machismo y la idea de que la mujer es propiedad del hombre están detrás de los feminicidios he’i psicóloga Los feminicidios no son crímenes pasionales ni hechos aislados. Son el reflejo de una sociedad machista que todavía ve a la mujer como una propiedad …

Los feminicidios no son crímenes pasionales ni hechos aislados. Son el reflejo de una sociedad machista que todavía ve a la mujer como una propiedad del hombre, dijo la psicóloga Cecilia Garcete, durante una entrevista en La Tribu 650 AM.

La especialista explicó que algunos agresores creen que pueden decidir sobre la vida de una mujer, incluso cuando la relación ya terminó. “Para quien terminó la relación, la mujer sigue siendo de su pertenencia”, señaló. Garcete también alertó que muchas víctimas tardan en darse cuenta de que están en peligro, debido a la violencia psicológica, el control constante y la presión familiar de aguantar por los hijos o para mantener unida a la familia.

Además, aclaró que el alcohol y las drogas no son la causa principal de la violencia, ya que una persona puede ser agresiva sin consumir ninguna sustancia. Incluso, algunos hombres muestran una cara amable ante los demás, pero puertas adentro se convierten en violentos.

La psicóloga cuestionó igualmente las falencias del sistema de protección y señaló que la Ley 1600 de Violencia Doméstica resulta insuficiente para responder a la gravedad de estos casos. Advirtió que, mientras las víctimas deben demostrar judicialmente lo que sufrieron, el tiempo sigue pasando y sus vidas pueden correr peligro.

Finalmente, sostuvo que es urgente educar desde la infancia sobre el respeto, la igualdad y las relaciones sanas, tanto a hombres como a mujeres, para frenar el machismo y prevenir más casos de violencia contra las mujeres.