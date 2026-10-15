El río Paraguay subió un metro en una semana y preparan refugios en Asunción La crecida del río Paraguay comienza a preocupar en Asunción. En apenas una semana, el nivel del agua subió de 1,20 a 2,20 metros y la Municipalidad …

La crecida del río Paraguay comienza a preocupar en Asunción. En apenas una semana, el nivel del agua subió de 1,20 a 2,20 metros y la Municipalidad ya puso en marcha su plan de contingencia ante la posibilidad de que miles de familias tengan que abandonar sus casas.

José Jara, director de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la comuna, advirtió que, si el río alcanza los 3,5 metros, unas 3.300 familias de las zonas bajas podrían resultar afectadas. Pero la situación podría complicarse todavía más: si el nivel supera los 7 metros, más de 100.000 personas podrían verse obligadas a dejar sus hogares en toda la franja costera capitalina.

Preparan refugios para los afectados

Ante este panorama, la Municipalidad ya identificó varios lugares donde podrían instalarse las familias damnificadas. Entre ellos figuran el RC4, el refugio Gozzano, Cerro B, la zona de Casita de Colores y la cancha de Infantería. Las zonas que están bajo mayor vigilancia son el Bañado Sur y el Bañado Norte, especialmente los sectores Centro 10, Primavera y Cateura. También figuran entre los barrios vulnerables Puerto Botánico, San Miguel, Sajonia, Republicano, General Díaz, San Vicente, Vista Alegre, Barrio Chiquito y Silvio Pettirossi.

Para hacer frente a la emergencia, la Junta Municipal aprobó una declaración de emergencia que permitirá disponer de G. 7.000 millones para la asistencia a las familias, los traslados, la provisión de insumos y la atención médica y veterinaria.

Preocupación por las lluvias y las obras inconclusas

Por otro lado, también surgieron cuestionamientos por la situación del barrio San Pablo, donde las obras de desagüe pluvial todavía no terminaron y las lluvias generan peligrosos raudales y zanjas. Sobre este punto, José Jara explicó que los trabajos dependen de la Dirección de Obras y de la empresa contratista. Según indicó, la obra tiene un avance del 80% y continúa en ejecución.

Mientras tanto, la preocupación crece entre las familias que viven cerca del río, que siguen de cerca el comportamiento del agua ante el riesgo de que la crecida las obligue a abandonar sus viviendas.