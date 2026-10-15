En un café turco le predijeron el futuro

La comunicadora Yamila Oviedo sacó de la galería unas fotitos de los días que estuvo por Turquía. En charla con Crónica contó algo muy loco, “antes de que yo viaje, fui al café turco y la persona que me atendió me dijo todo lo que iba a ocurrir, y terminó pasando cotró entre risas contaron su futuro en el lugar que había visitado.
“Me dijo que iba a salir del lugar donde yo trabajaba, pero que tampoco iba a salir del todo, que iba a ser como teletrabajo. Se dio la casualidad de que yo desde el año pasado no hago oficina o home office, siempre me voy a grabar y todas las cosas, pero desde casa. También me dijo que me iban a salir dos viajes, un viaje corto, pero que me iba a cambiar la vida y que otro viaje iba a ser un poco más largo pero con mi pareja. Y salió todo así mismo”, contó la periodista que vivió la experiencia en Turquía de camino a Taipei, Taiwán.
“Todas esas tres cosas que yo te digo que me dijo, terminó pasando. Me dijo otras cosas que ahora sigo esperando. Pero es muy fuerte todo”, he´i Yami durante la conversación.