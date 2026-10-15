¡Expreso Dürksen! En medio de los preparativos para el duelo con 2 de Mayo, el plantel de Olimpia recibió la visita de Joshua Dürksen, que cumplió su deseo de conocer a Tim Payne y dejó un mensaje para los hinchas.

Olimpia acelera a fondo en busca de recuperar la punta. Y si de acelerar se trata, quién mejor que Joshua Dürksen para comandar el expreso.

El piloto paraguayo, que la está rompiendo en la F2, anduvo por la Villa este miércoles, saludó al plantel del Franjeado y cumplió su deseo de conocer a Tim Payne, con quien compartió unos momentos, este le regaló una camiseta y hasta dejaron un mensaje para los hinchas de cara al choque con el “Gallo Norteño”.

“Muchachos, este sábado tenemos que llenar el Defensores”, tiró de entrada Joshua. “Queremos dar otro paso hacia el título y te necesitamos”, agregó Tim. “¡Nos vemos ahí!”, remataron juntos.

Esperan por Edu. En cuanto al equipo, el plantel volvió a trabajar sin Eduardo Delmás, que viene recuperándose de la sobrecarga en el sóleo que lo sacó del juego ante Rubio Ñu. La idea del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez es esperar hasta el último momento ya que el “Principito” viene evolucionando favorablemente y las chances de ser tenido en cuenta aumentan.

El que está para volver al equipo es Bernardo Romeo Benítez, que tiene grandes posibilidades de arrancar el partido. Dependiendo de si llega o no Delmás, ingresaría por él o por Sebastián Ferreira. “Vitamina” define hoy el equipo.