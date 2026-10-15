Galarza y Messi ya están en los playoffs de la MLS El Inter Miami derrotó este pasado miércoles al New York City FC y confirmó su pase a la siguiente ronda de la Liga Norteamericana.

En la noche de ayer, el Inter Miami de Matías Galarza y Lionel Messi derrotó al New York City FC para clasificarse a los playoffs de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Los goles fueron marcados antes de finalizar el primer tiempo gracias a Germán Berterame y Rodrigo De Paul, este último siendo asistido por el propio Messi.

La clasificación a la siguiente ronda por parte del equipo de Florida se da cinco fechas antes de que termine la temporada regular, y aunque el New York City FC tuvo la oportunidad de descontar a través de un penal, este no fue convertido, por lo que al Inter Miami le bastó y le sobró con lo hecho en la primera mitad.

El paraguayo Matías Galarza llegó al equipo de Miami luego de haber sido uno de los más destacados de la Albirroja durante la última Copa del Mundo, todo esto a pesar de que en River Plate no estaba siendo tenido en cuenta y era vilipendiado por los hinchas del conjunto millonario.

A raíz de esto, el Inter Miami le acercó una oferta que el jugador compatriota terminó aceptando.