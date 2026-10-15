Joven ojejuka a puñaladas hogaitépe

Un macabro y sangriento hallazgo dejó temblando de pánico a todita la perrada en Capiatá. Néstor Javier B. R. (28) fue encontrado muerto en una casa sobre la calle Amistad del barrio Poncho Pytä de Capiatá.

El médico forense Hugo Leguizamón confirmó que el muchacho falleció a causa de un letal shock hipovolémico. El cuerpo del joven presentaba dos profundos puntazos de arma blanca, uno en el pecho y otro en la espalda. Al sitio llegaron corriendo agentes de la Comisaría 68ª, junto a sabuesos de Investigaciones y Homicidios.

Por orden del fiscal del caso, el cadáver fue entregado a su dolido padrastro para darle el último adiós.

Una motocicleta hallada en la escena del crimen fue incautada y llevada raudamente a la sede policial. Los investigadores catalogaron el terrible hecho como homicidio y buscan pistas para saber qué pasó. Hasta el momento los uniformados no tienen datos certeros sobre los posibles sospechosos de la masacre.

La Policía peina toda la zona para cazar al responsable de esta salvaje ejecución a puñaladas.