Joven que vivía encadenado en San Pedro fue trasladado al Hospital Psiquiátrico El caso del joven que vivía encadenado en su casa, en San Pedro, tuvo un nuevo capítulo. Jorge, de 24 años, fue trasladado hasta Asunción para recibi…

El joven que vivía encadenado ya fue trasladado al psiquiatrico.

El caso del joven que vivía encadenado en su casa, en San Pedro, tuvo un nuevo capítulo. Jorge, de 24 años, fue trasladado hasta Asunción para recibir atención médica en el Hospital Psiquiátrico.

Su familia había pedido auxilio al Ministerio de Salud, ya que la situación se había vuelto muy difícil de manejar y necesitaban ayuda profesional.

Tras conocerse el caso, se armó un operativo entre varios servicios de Salud Pública para llevar al joven en ambulancia hasta la capital.

En el traslado participaron profesionales del Hospital Regional de San Pedro, la USF Villa de Mercedes y el Programa de Salud Mental de la II Región Sanitaria, con supervisión de la Dirección Nacional de Salud Mental.

Con esta derivación, se busca que Jorge reciba la atención que necesita y que su familia también pueda encontrar apoyo para enfrentar esta difícil situación.