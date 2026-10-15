Los talla baja llegaron al Congreso para hablar del “Escalón Universal” Antonella Yasuri chismosear en su cuenta de Instagram que visitaron el Congreso Nacional para participar en la mesa interinstitucional que dio a cono…

Antonella Yasuri chismosear en su cuenta de Instagram que visitaron el Congreso Nacional para participar en la mesa interinstitucional que dio a conocer a las diferentes instituciones públicas y privadas sobre el proyecto de Ley del Escalón Universal. Lo purete es que otros mediáticos como Moreto Bala y Denis Domínguez estuvieron avei en el encuentro.

Todo el guyryry que están armando es con el propósito de tener ayuda técnica para las personas con talla baja, a aplicarse en Paraguay. El encuentro ndaje fue intercedido e impulsado por las diputadas Carmen Giménez e Ida Cattebecke.