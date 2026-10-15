Miggy marca en la goleada de Atlanta El Atlanta United derrotó de manera contundente al CF Montreal en la MLS con un gol de Miguel Almirón.

El jugador de la Selección Paraguaya, Miguel Almirón, fue el autor de uno de los goles de su equipo, el Atlanta United, en la victoria por goleada que este concretó anoche por 0-3 ante el CF Montreal, logrando de esta manera mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs de la liga norteamericana.

El mediapunta albirrojo fue el responsable de abrir el marcador para el United, esto con un remate colocado desde fuera del área, una definición que encaminó el triunfo de su equipo en territorio canadiense.

Al equipo de la ciudad Atlanta le restan cinco fechas para intentar descontar los seis puntos que lo separan de la zona de repechaje, y los ocho que lo distancian de los puestos de clasificación directa a los playoffs, por lo que debe hacer una campaña casi impecable para poder llegar a la segunda fase.