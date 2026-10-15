Moana llega en carne y hueso a Disney+ La plataforma de Mickey Mouse estrenará la versión Live Action de la historia de Moana y Maui a finales de este mes de octubre.

Las familias podrán acompañar a Moana y Maui en su viaje más allá del arrecife cuando la nueva película de acción real de Disney, MOANA, se estrene exclusivamente en Disney+ este próximo 21 de octubre de 2026. Las audiencias podrán regresar al mundo de Moana y vivir esta icónica historia con imágenes impresionantes y personajes inspiradores.

Dwayne Johnson vuelve en esta película a interpretar al entrañable semidiós Maui, mientras que Catherine Lagaʻaia interpreta a la valiente navegante Moana. Basada en la popularidad de la película animada original, la cual es la más vista de todos los tiempos en Disney+ con más de 1,5 mil millones de horas reproducidas a nivel mundial, la nueva versión de acción real invita a reconectarse con las queridas amistades y música, mientras se embarcan en un nuevo y emocionante viaje.

Desde clásicos como “Cuan lejos voy” y “Yo soy Moana” hasta la nueva canción “Along The Way”, las audiencias podrán disfrutar de una noche de cine perfecta y cantar junto a Moana con toda la familia.