Músicos unirán sus voces para hacer vibrar al rollo en show a beneficio Loperro están organizando un concierto a benefició del músico Orly López. El 29 de octubre, el “Concierto Amigos de Orly” hará vibrar al rollo con ca…

Loperro están organizando un concierto a benefició del músico Orly López. El 29 de octubre, el “Concierto Amigos de Orly” hará vibrar al rollo con canciones interpretadas por distintos artistas nacionales que unirán sus voces para ayudar al colega en estos momentos difíciles que vive, luego de los malevos hayan entrado a su casa para rapiñar todo lo que tenía.

Orly había comentado en un video que fue víctima de hurto ndaje. Mientras fue a visitar en el interior del país a una amiga suya, gente inescrupulosa entró a su casa y le dejaron sin nadaite voi. Entonces, ahora el rollo suma fuerzas para pasarle una mano y ayudarle así a salir adelante.

“El objetivo es ayudarlo a recuperar parte de lo perdido y contar con los recursos necesarios para mudarse y comenzar una nueva etapa de su vida”, contó Orly a Crónica y agregó que la acti será en Die Mannschaft, con accesos de G. 30.000.

El espectáculo contará con la participación de Yoryi Torales, Margarita Franco, Verónica Forcadell, Dúo Ángeles, Ricky Recalde, Oli Martinez, Nicole Arz, Gustavo Gonzalez, Dani di Flores, Mario Isusi, Ariel Centurión, Lex G, Jazmin Diaz, Ada Zaracho y Gustavo Ozorio quienes se unen para compartir su arte y demostrar que la solidaridad también se expresa a través de la música.