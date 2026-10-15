Por culpa de los baches, cancelan competencia internacional en la Costanera Tres pruebas de los World Skate Games Asunción 2026 fueron canceladas debido al mal estado del asfalto de la Costanera de Asunción.

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15 de octubre de 2026 - 16:03

Por culpa de los baches suspenden competencia internacional en Asunción. (Comité Olímpico)

Tres pruebas de los World Skate Games Asunción 2026 fueron canceladas debido al mal estado del asfalto de la Costanera de Asunción.

Los competidores denunciaron que el circuito era peligroso y no reunía las condiciones, pese a que el evento se venía preparando desde hace un año.

Las pruebas suspendidas son Sprint de 1 Vuelta, 10.000 metros por Puntos y 15.000 metros Eliminación, en las categorías Junior y Senior, tanto masculinas como femeninas.

De los 45 países participantes, 20 votaron por la suspensión definitiva de las competencias afectadas.

Los atletas llegaron hasta Paraguay para competir al más alto nivel, pero se encontraron con un circuito en malas condiciones.