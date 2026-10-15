¡Que tierno! “La vida es más linda con una dupla”, dijo Quatrocci “Casarse es complicado. El amor es difícil. Pero no hay nada que valga más la pena”, le respondió la presentadora de televisión a quienes continuado …

“Casarse es complicado. El amor es difícil. Pero no hay nada que valga más la pena”, le respondió la presentadora de televisión a quienes continuado ra´e le preguntan como lo que todo el tiempo se la ve muy enamorada ndaje. El karaku de la cosa está en que según sus expresiones, “la vida es más linda con una dupla”.

La actriz he´i que como todos tienen también crisis de pareja, pero saben los puntos fuertes de la relación y es ahí donde se hacen felices en los tiempos dificiles, “hacemos terapia, nos priorizamos, nos apoyamos, tenemos mucha vida individual, proyectamos juntos y tenemos lo más importante juntos, que son los hijos”, contó.

Que purete las fotitos que tiró para socializar con el rollo porque todo fue amor y alegría. Los seguidores comentaron felices y enamorados de la pareja.