¡Qué triste! Niña de 5 años murió ahogada en un tajamar Ocurrió en la colonia Berghtal de J. Eulogio Estigarribia.

Una terrible tragedia golpeó con todo a una familia en J. Eulogio Estigarribia. La pequeñita Fabiola Giesbrecht B. (5) murió ahogada en un profundo tajamar. Un nene de 9 años fue rescatado en gravísimo estado y derivado volando a Asunción. El hecho oiko mientras los chicos jugaban en el patio de una casa en la colonia Bergthal.

A eso de las 15:30 los peques entraron a la aguada sin que los adultos se den cuenta.

Los padres reaccionaron desesperados al pillar el peligro y se tiraron a sacar a las criaturas. Pese al rápido auxilio, los médicos confirmaron que la mita’i de 5 años falleció en el sitio.

Agentes policiales revelaron que el tajamar de la propiedad tenía una profundidad peligrosa. La fiscala Sonia Estigarribia y peritos de Criminalística intervinieron para investigar todo.