Sector naviero ofrece 80 vacancias El sector naviero abre sus puertas con 80 oportunidades laborales en distintas áreas. La feria de empleos se realizará este viernes 23 de octubre, de…

El sector naviero abre sus puertas con 80 oportunidades laborales en distintas áreas. La feria de empleos se realizará este viernes 23 de octubre, de 08:00 a 13:00, en el Club de Oficiales de la Armada, ubicado sobre la avenida Carlos A. López y Ñuflo de Chávez.

La actividad es organizada por el Ministerio de Trabajo y el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym). Habrá puestos para marineros, cocineros, electricistas, jefes de máquinas, pilotos, coordinadores de flota, asistentes administrativos y otros cargos técnicos, operativos y profesionales.

Unas 10 empresas estarán buscando nuevos trabajadores. Entre ellas figuran Cargo Line Paraguay, InterBarge, Navemar, Hidrovías del Paraguay, DP World y otras compañías del rubro.¡Ojo con los requisitos! Los interesados deberán presentar el carnet de la Marina Mercante, la libreta de navegación vigente y al día, el certificado de sanidad de la Armada y el certificado de Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), todos vigentes.

Así que los que cumplen con los requisitos pueden aprovechar esta oportunidad para conseguir un puesto laboral en el sector naviero.