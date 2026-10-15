Selección europea le tiraría onda a Allan Wlk para que se nacionalice Una selección del centro del viejo continente se encontraría sondeando al jugador formado en Olimpia para que se naturalice y pueda jugar por ellos.

Esta semana se supo, a través de diversos portales de noticias, que la Selección de República Checa o Chequia estaría haciendo una serie de averiguaciones acerca del origen del delantero paraguayo Allan Wlk, actualmente en Lanús de Argentina, para eventualmente plantearse que se nacionalice.

Esto se debería a la llegada de Santiago Denia Sánchez como DT del equipo checo, lo cual ha abierto las puertas a nacionalizar a distintos jugadores nacidos en otro país, pero con raíces en el país del centro europeo.

Recientemente se sumó a la mencionada selección Ryan Naderi, nacido en Alemania, pero de madre checa y padre búlgaro, mientras que Pavel Nedvěd, ex jugador checo de la Juventus e integrante de la Asociación de Fútbol de la República Checa, aseveró: “Ahora tenemos a otro en la mira, cuyo bisabuelo es checo. No les diré su nombre, pero sí les diré que es de Sudamérica”.

Esto coincidiría con Allan Wlk, quien años atrás había declarado que su bisabuelo llegó de República Checa a Paraguay después de la Segunda Guerra Mundial y se instaló en Colonia Independencia.

Siempre teniendo en cuenta la prensa europea, además del interés de Allan Wlk, se debe tener en cuenta si su bisabuelo renunció o no a su pasaporte checo ya que la adquisición de la ciudadanía para los descendientes suele aplicarse a hijos y nietos, pero el proceso es más complicado para los bisnietos.

Hay que señalar que el entrenador Gustavo Alfaro ya mencionó a Allan Wlk, dando a entender que lo está siguiendo para eventualmente convocarlo, algo que si se concreta, cerraría totalmente las puertas a que juegue por otra Selección.

Si bien aún no debutó con la camiseta de la Albirroja mayor, el delantero de 23 años ya lució esta camiseta en selecciones formativas, siendo medalla de oro en los Juegos Odesur de 2022 que se disputaron en nuestro país.