Veterinarios de la EBY atienden a mascotas evacuadas en Ayolas En medio de la inundación en Ayolas, los amigos de cuatro patas también reciben asistencia para no quedar desamparados. La clínica veterinaria móvil …

En medio de la inundación en Ayolas, los amigos de cuatro patas también reciben asistencia para no quedar desamparados. La clínica veterinaria móvil de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) está brindando atención a los perros y gatos que fueron rescatados de las zonas inundadas y que ahora se encuentran en el albergue de damnificados, en el polideportivo municipal.

Durante las revisiones, los animalitos reciben antiparasitarios y vitaminas. Algunos también necesitan antibióticos para tratar las heridas que les encontraron. La ayuda se realiza en conjunto con la organización SOS Animal de Ayolas, mientras se prepara una jornada de castración para los peluditos que están refugiados en el lugar.