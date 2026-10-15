[VIDEO] ¡Buky, el perrito que ligó un granizo, hoy es toda una estrella! Conocé la historia de este firulais que se hizo famoso cuando corrió en plena granizada y ligó un bodoque en su cabeza.

Buky, el peludito de San Lorenzo se volvió famoso en las redes tras recibir el impacto de una enorme piedra de hielo durante una granizada. Su video llegó a las 7 millones de reproducciones y ahora recibe regalitos, comida, juguetes y hasta ¡un seguro de vida con todos los chiches!

Así es la historia de Buky, un perrito mestizo de ocho años que conquistó las redes sociales después de protagonizar un episodio que dejó con el corazón en la boca a toda su familia.

Hace unos 15 días, durante una fuerte granizada, el pequeño salió detrás de su tío, sin imaginarse que terminaría viviendo uno de los momentos más aterradores para sus seres queridos. Según contó a Crónica, Katherin Villagra, su familia estaba guardando el auto cuando Buky salió detrás de su tío, quien no se percató de que el peludito lo estaba siguiendo, “de repente, escuchamos un grito y lo vimos caer al suelo, aparentemente desmayado”, contó a Crónica la familia humana del firu.

“Al principio pensamos que era uno de sus acostumbradas bromas, porque Buky es bastante asustadizo y también tiene sus momentos de artista. Pero cuando vimos que no reaccionaba, la preocupación se apoderó de todos, recibió el impacto de un enorme granizo cerca de la nuca”, dijo

Por fortuna, el susto no pasó a mayores. Buky volvió a levantarse al cabo de unos minutos y, al día siguiente, lo llevaron a revisar con un veterinario. La buena noticia fue que estaba en buenas condiciones. Eso sí, según contó su familia, después del episodio pasó un día entero sin comer, como si todavía estuviera enojado por lo ocurrido.Lo que la familia nunca imaginó es que aquel video terminaría dando la vuelta al mundo de las redes sociales.

La grabación ya superó las 7 millones de reproducciones, convirtiendo al peludito en una verdadera celebridad, “una empresa ya vino a hacerle una producción de fotos para promocionar comida pada mascotas”, contó . Y como todo famoso, Buky comenzó a recibir visitas y regalitos. Varias empresas se pusieron en contacto con su familia y le enviaron alimentos, juguetes y otros mimos para consentirlo como se merece.

La sorpresa más grande llegó de parte de una empresa, que le regaló un seguro de vida con varios beneficios, entre ellos atención veterinaria, hotelería para mascotas y cobertura para sus viajes. ¡Buky ya tiene más beneficios que muchos humanos!También recibió la visita de representantes de comidas para mascotas, que le llevaron balanceados y sobrecitos de comida para que siga disfrutando de sus días con la pancita llena.

Pero no todo es fama y regalitos. Buky tiene una personalidad bien marcada, “es juguetón, guardián y bastante territorial. Cuando llegaron gente extraña a la cas, el quiere que se acercaran demasiado y ya muestra los dientes”, contó.

Su dueño más mimado es el abuelo de la familia, quien le puso el nombre en honor a Marco Antonio Solís y su banda, Los Bukis. Desde hace ocho años, el peludito es el bebé de la casa y el compañero inseparable de su abuelo. Entre sus travesuras favoritas está perseguirlo cuando sale en moto, llevando su pelota en la boca. Y cuando camina por el empedrado y siente alguna molestia en sus patitas, también sabe cómo conseguir que le presten atención y le den unos mimos extra.

Aunque ya tiene su camita y todos los cuidados de la familia, hay algo que todavía necesita: una casita más grande, porque la que le compraron cuando era bebé ya le queda demasiado pequeña.