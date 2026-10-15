[VIDEO] Campanita cumplió su sueño y bailó “Somos las divinas” Steffy Pereira, conocida popularmente como Campanita cumplió su sueño al subir al escenario y bailar el clásico tema “Las Divinas” junto a Brenda Asn…

Steffy Pereira, conocida popularmente como Campanita cumplió su sueño al subir al escenario y bailar el clásico tema “Las Divinas” junto a Brenda Asnicar y Laura Esquivel.

Todo ocurrió en el tradicional Teatro Gran Rex en Buenos Aires donde se realizó el show de reencuentro de la exitosa telenovela “Patito Feo”.

¿Y cómo apareció Steffy? Fue luego de que Brenda Asnicar haga comentado en sus redes que le agarró mucho cariño a Campanita tras su paso por el reality curepa, donde bailó mucho el tema de “Las Divinas”.