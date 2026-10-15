[VIDEO] Comunicadora reclama pago de sueldo para funcionarios de una muni La periodista de espectáculos Norath Alfonso utilizó sus redes sociales para hacer un reclamo y llamado a la solidaridad de las autoridades sobre la …

La periodista de espectáculos Norath Alfonso utilizó sus redes sociales para hacer un reclamo y llamado a la solidaridad de las autoridades sobre la delicada situación que están pasando los jubilados de la muni de Fernando de la Mora.

“¿Que tal?, les hablo cómo hija de un funcionario de la Municipalidad de Fernando de la Mora que desde el 2002 está ahí trabajando. Él por sus achaques de salud está en casa, pero recibía el sueldo por su condición médica. Lastimosamente se atrasó el sueldo hace meses y como estoy sin trabajo, tengo que hacer de todo para sobrevivir y ayudar en mi casa”, dijo Norath en Instagram.

“No se está cobrando los sueldos, eh no hay una respuesta congruente diciendo sí se va a pagar esta semana, a lo que me dijeron el día de hoy es que hay que esperar casi suma el nuevo intendente. y bueno, tengo que esperar hasta el mes de noviembre, o tenemos que esperar hasta el mes de noviembre. Mientras Ande, Essap y otras cuentas no esperan. A mi padre no le falta nada, tengo el ayuda de mis hermanos, pero es muy injusto lo que estamos pasando”, tiroteó finalmente.