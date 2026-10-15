[VÍDEO] Demostró porqué lo llaman “Sergio el bailador” Sergio Araujo volvió a jugar con Cerro Porteño luego de casi un año y marcando un gol importantísimo, por lo que lo celebró bailando al son de “Sergio el bailador”.

El delantero argentino, Sergio Araujo, volvió a ser titular el día de ayer en el partido clave de cuartos de final de la Copa Paraguay que disputó Cerro Porteño ante el Sportivo San Lorenzo, esto luego de casi un año de estar fuera de las canchas debido a una operación que se realizó a principios de este 2026.

Araujo no solo regresó sino que además trajo un gol de regalo, el cual terminó siendo más que importante para el Ciclón, ya que fue el que sirvió para el empate 2-2 luego de que el azulgrana haya ido perdiendo por 0-2.

Luego de la victoria por penales, Araujo hizo honor a su apodo de “Sergio, el bailador” danzando con la canción que lleva dicho título en el vestuario de Cerro, junto a todos los demás integrantes del plantel. El vídeo de esto rápidamente llegó a redes sociales y se viralizó.