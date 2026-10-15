[VIDEO] ¡Chiplé! Presentador se desmayó en pleno programa ¿Qué pasooo? “100 Paraguayos dicen”, está para el desmayo voi con las respuestas que tiran los niños en competencia. El presentador del programa Dani Da Rosa fing…

“100 Paraguayos dicen”, está para el desmayo voi con las respuestas que tiran los niños en competencia. El presentador del programa Dani Da Rosa fingió desmayarse cuando Adara, una de las concursantes le dio un respuesta inesperada. “Si pudieras eliminar una cosa de la escuela para siempre y para toda la vida… ¿Que sería?”, preguntó el conductor.

Entre dudas y un poco nerviosita, la mitakuña´i respondió con todo, “los profesores”. Al toque Dani se tiró al piso sorprendido por la devolutiva. “Dios mío. Le mataste a los profesores. Por suerte yo no quiero ser profesor” he´i.

Lo cierto es que la respuesta de la participante no estaba en e tablero y no es algo que 100 paraguayos dirían o pensarían ndaje. ¡Ndi Barbaro!