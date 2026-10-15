[VIDEO] Eguatamina de que se preocupan los haters ndaje Los odiadores de las redes sociales le dieron con toda su artillería de odio a la creadora de contenidos Blanqui Barreto, por descuidar a sus hijos menores por priorizar su trabajo ndaje y hasta le amenazaron con denunciarla en la Codeni voi

La creadora digital utilizó los canales digitales para defenderse y sentar su postura ante los “haters”.

“Esa personita que supuestamente dice que me van a denunciar, que me van a mandar a Codeni por mis hijos porque yo salgo a trabajar todos los días, me mato trabajando por mis niños, porque si yo no trabajo a ellos, nadie les dará de comer, le pregunto si él les va a dar de comer”, tiró Blanqui de entrada en su Instagram.

Luego dijo, “mis hijos no están por la calle, no están en hospitales, no están sucios y si están sucios es porque son niños y tienen que jugar. ¿Saben qué van a hacer eso que se preocupan tanto por mis hijos? Que se vayan ahora por la llovizna, salgan a los semáforos, recogele a esos niños, a sus madres o llevale un 10 o 20 mil guaraníes para darles. O sino andá a denunciarles a ellas si es que tanto les preocupa las criaturas que viven mal”.

“Y a las que me van a denunciar, adelante, vayan a denunciarme, me voy a sentar a esperarlas porque si les espero parada...che kane’ota, sabemos como es la justicia en Paraguay y miedo...no tengo”, gatilló en forma irónica.