[VIDEO] ¡Hesúkena! Tiktokera sorprendida por el incendio digital que causó su posteo La tiktokera luqueña Malena Bogado había alborotado todo el gallinero digital después de haber publicado una captura de pantalla de un pretendiente b…

La tiktokera luqueña Malena Bogado había alborotado todo el gallinero digital después de haber publicado una captura de pantalla de un pretendiente bastante “tupido”.

Male le pasó un “presupuesto de sus gastos” que superó los 6 millones de guaraníes para el mantenimiento de la “carrocería”.

La imagen de la captura del mensaje se volvió viral y arrasó en la APP china, por lo que la mitakuña publicó un material en sus redes sociales para aclarar sobre el tema.

“En serio, cómo se alborotó las redes por una simple captura de pantalla de un chat en serio. Me causa mucha gracia porque yo no me esperé, sinceramente yo no me esperé, pero bueno, de nada. Dios mío gente, en serio, por una macana se atacan, cosas más importantes están pasando alrededor del país”.

Luego la joven preguntó a sus seguidores, “en serio que por una captura de pantalla van a incendiar luego las redes y eso que no subí todas las capturas, me causa mucha gracia porque yo no esperé esta reacción pero bueno, gracias por la viralización”.