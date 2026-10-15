[VÍDEO] Joshua Duerksen es destacado por Mercedes La escudería de origen alemán hizo público un vídeo del piloto paraguayo durante el test que realizó al volante del W16 E Performance de la Fórmula 1.

Mercedes-AMG PETRONAS F1, escudería alemana que compite en la Fórmula 1, decidió darle un lugar especial al piloto paraguayo Joshua Duerksen en sus redes sociales compartiendo un video completo de su primera experiencia al volante de un monoplaza perteneciente a la categoría más importante el automovilismo mundial.

La escudería destacó el significado histórico del momento para el piloto compatriota y para todo el país, ya que Joshua, de 22 años, se convirtió así en el primer paraguayo en conducir un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo mundial.

For the first time EVER, Joshua Dürksen drives an F1 car 🔥 🇵🇾



A proud moment for Josh and all of Paraguay, watch the full video via the link below 👇https://t.co/0h1Wy5Vbkf pic.twitter.com/z4rbLqkreP — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2026

“Por primera vez en la historia, Joshua Duerksen conduce un coche de F1. Un momento orgulloso para Josh y todo Paraguay”, expresó la propia Mercedes en una de sus publicaciones, resaltando la dimensión de un acontecimiento que marca un nuevo capítulo en la trayectoria del joven piloto.

Duerksen se desempeña actualmente como piloto de desarrollo de Mercedes-AMG PETRONAS F1 y completó un programa de dos días al volante del W16 E Performance, el monoplaza con el que la escudería compitió durante la temporada 2025 y que consiguió victorias en el campeonato.

Imagine spending your whole life dreaming about driving an F1 car... then actually doing it. 🥹 🏁

__



Imagina pasar toda tu vida soñando con conducir un coche de F1... y luego hacerlo realidad. 🥹 🏁 pic.twitter.com/w64VBujRFL — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2026

La experiencia representó una oportunidad invaluable para el paraguayo, que continúa creciendo en el automovilismo internacional mientras compite en la Fórmula 2 con Invicta Racing.