[VIDEO] Los peluditos también necesitan ayuda en medio de la inundación La crecida del río Paraná está golpeando fuerte a la ciudad a Ayolas, Misiones, y también afecta a perros, gatos y otras mascotas que quedaron atrapa…

La crecida del río Paraná está golpeando fuerte a la ciudad a Ayolas, Misiones, y también afecta a perros, gatos y otras mascotas que quedaron atrapados en las zonas inundadas. Ante esta situación, voluntarios e instituciones se movilizan para rescatarlos y ponerlos a salvo.

La organización S.O.S. Animal – Ayolas pide a la ciudadanía hogares temporales para darles refugio, abrigo y protección mientras dure la emergencia. No hace falta adoptarlos definitivamente, solo abrirles las puertas por un tiempito.

Si podés darles una mano y ofrecerles un lugar seguro, comunicate al 0975 103-854 para coordinar la ayuda. ¡Ellos también sienten miedo y necesitan estar a salvo! Hoy, un pequeño gesto tuyo puede salvar a un fiel amigo de cuatro patitas.